Tupperware Brands Aktie: Wird es wirklich dazu kommen?

In den letzten zwei Wochen wurden in den sozialen Medien besonders negative Diskussionen über Tupperware Brands geführt. An einem Tag dominierten jedoch hauptsächlich positive Themen, während an 12 Tagen die negative Stimmung überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen überwogen die negativen Themen, was dazu führt, dass die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung erhält. Aufgrund des Anleger-Sentiments insgesamt bekommt Tupperware Brands somit eine "Schlecht"-Bewertung.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Haushalts-Gebrauchsgüter) ist Tupperware Brands unserer Ansicht nach unterbewertet. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 15,59 wird die Aktie um 61 Prozent im Vergleich zum Branchen-KGV von 40,39 gehandelt. Daher erhält Tupperware Brands auf fundamentalen Basis eine "Gut"-Empfehlung.

Die Performance von Tupperware Brands in den letzten 12 Monaten betrug -62,86 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche im Durchschnitt um -5,57 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Tupperware Brands um -57,3 Prozent unterdurchschnittlich abgeschnitten hat. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite mit -8,98 Prozent unter dem Durchschnitt, was einer Unterperformance von 53,89 Prozent entspricht. Aufgrund der Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Tupperware Brands ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Analysten bewerten die Tupperware Brands-Aktie derzeit als "Neutral". Dieses Rating setzt sich aus 0 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen zusammen, die in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Tupperware Brands vor. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten (3 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotenzial von 127,27 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Tupperware Brands somit eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.