Tupperware Brands Aktie: Was soll die Aufregung?

Die Analyse der Stimmung und Diskussionen rund um die Tupperware Brands-Aktie ergibt ein neutrales bis schlechtes Rating. Im vergangenen Monat gab es keine signifikante Veränderung der Anlegerstimmung, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Diskussionsintensität blieb ebenfalls unverändert, was zu einem weiteren neutralen Rating führt und schließlich zu einem insgesamt schlechten Rating für die Aktie.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt wird die Tupperware Brands-Aktie als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 15,59, was einem Abstand von 77 Prozent zum Branchendurchschnitt von 67,99 entspricht. Dies führt zu einer positiven und fundamentalen Bewertung der Aktie.

In Bezug auf die Dividende zeigt sich jedoch ein negativer Trend. Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs liegt bei 0, was einer Differenz von -15,5 Prozent zum Branchendurchschnitt entspricht. Aus diesem Grund erhält die Dividendenpolitik der Tupperware Brands-Aktie eine schlechte Bewertung.

Die Analysteneinschätzungen für die Tupperware Brands-Aktie sind ebenfalls durchwachsen. In den letzten 12 Monaten wurde die Aktie von Analysten unterschiedlich bewertet, was zu einer neutralen Gesamtbewertung führt. Allerdings erwarten die Analysten eine positive Kursentwicklung von 63,93 Prozent und geben der Aktie ein mittleres Kursziel von 3 USD, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung der Tupperware Brands-Aktie, wobei fundamentale Faktoren positiv und Dividendenpolitik sowie Analysteneinschätzungen eher negativ ausfallen.