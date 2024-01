Tupperware Brands Aktie: Was passiert jetzt?

Tupperware Brands mit schlechter Bewertung in verschiedenen Kategorien

Die Tupperware Brands-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 15,41 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. Des Weiteren verzeichnete die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -55,01 Prozent, was 53,14 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Zyklische Konsumgüter" liegt. Im Branchenvergleich zu "Haushalts-Gebrauchsgütern" liegt die mittlere jährliche Rendite bei 1,64 Prozent, während Tupperware Brands aktuell 56,66 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt ein "Schlecht" in dieser Kategorie.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tupperware Brands mit 15,59 unter dem Durchschnitt der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" von 62. Dieser verhältnismäßig niedrige Wert lässt die Aktie als "günstig" erscheinen und führt zu einer positiven Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Der Relative Strength Index (RSI) der Tupperware Brands-Aktie liegt bei 26,92, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 45,13, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich ein Gesamtbild, das zu einem Rating "Gut" führt.

In verschiedenen Kategorien wird die Tupperware Brands-Aktie also unterschiedlich bewertet, wobei vor allem die Dividendenrendite und die Rendite im Vergleich zu anderen Aktien aus derselben Branche negativ ausfallen. Fundamentale Kriterien und der Relative Strength Index sprechen hingegen eher für eine positive Bewertung der Aktie.