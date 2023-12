Tupperware Brands Aktie: Was kann da noch kommen?

Der Aktienkurs von Tupperware Brands hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -53,06 Prozent erzielt. Dies liegt 49,59 Prozent unter dem Durchschnitt von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter", welcher bei -3,47 Prozent liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" beträgt 0,31 Prozent, und Tupperware Brands liegt aktuell 53,37 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividende kann bei einer Investition in die Aktie von Tupperware Brands derzeit keine Dividendenrendite erzielt werden, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt ein geringeren Ertrag von 607,39 Prozentpunkten bedeutet. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt wird Tupperware Brands als unterbewertet angesehen, da die Aktie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 15,59 gehandelt wird, was ein Abstand von 75 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 62,41 bedeutet. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Empfehlung.

Langfristige Analystenmeinungen deuten darauf hin, dass die Einschätzung für die Tupperware Brands-Aktie "Neutral" ist, mit insgesamt 0 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht Bewertungen. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Tupperware Brands und das Kursziel wird auf 3 USD festgelegt, was einer zukünftigen Performance von 59,57 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie insgesamt das Rating "Gut".