Tupperware Brands-Aktie: Was für ein Durchmarsch!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Auch am Donnerstag ging es für die Aktie von Tupperware massiv aufwärts. Der Titel gewann immerhin mehr als 18 % gleich in den Morgenstunden. Das ist ein enormer Gewinn, der wiederum zeigt, was auch in den Tagen zuvor noch sichtbar war: Die Aktie ist in einem Megatrend – oder ist es reine Spekulation?

Tupperware hat bereits am Dienstag einen Aufschlag von 29 % geschafft.

Am Mittwoch dann ging es für den Titel um sage und schreibe 52 % aufwärts.

Damit ist der Titel am Ende aktuell auf dem Weg, mehr als 100 % gegenüber den Schlusskursen vom 9. Oktober zu erzielen. Ein starkes Stück – aber ist es auch substanzreich?

Die Krise nimmt ihren Lauf: Tupperware

Im Kern laboriert Tupperware noch immer daran, dass das Unternehmen das Zahlenwerk nicht rechtzeitig eingereicht hat, wie Kritiker stets betonen. Die Aktie ist schon deshalb...