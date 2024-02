Tupperware Brands Aktie: Warnung inmitten des Jubels!

Der Aktienkurs von Tupperware Brands hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -62,86 Prozent erzielt, was einer Underperformance von -57,3 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche entspricht. Im Vergleich zum Durchschnitt des "Zyklische Konsumgüter"-Sektors liegt die Rendite von Tupperware Brands um 53,89 Prozent darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Tupperware Brands-Aktie mit 1,32 USD um -24,57 Prozent unter dem GD200 (1,75 USD) liegt, was auf ein "Schlecht"-Signal hinweist. Ebenso liegt der GD50 bei 1,84 USD, was einem Abstand von -28,26 Prozent entspricht, was erneut zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Tupperware Brands-Aktie liegt bei 76 und der RSI25 bei 75, was zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht" führt, basierend auf den Auf- und Abwärtsbewegungen der Kurse in einem Zeitraum von 7 bzw. 25 Tagen.

Die Analysten bewerten die Tupperware Brands-Aktie derzeit als "Neutral", basierend auf 0 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten von 3 USD deutet jedoch auf ein Aufwärtspotenzial von 127,27 Prozent hin, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Tupperware Brands also eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.