Tupperware Brands Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

Die Tupperware Brands-Aktie hat in den letzten Tagen einen Kurs von 2,04 USD erreicht, was einer Steigerung von 7,94 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50) entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Über die letzten 200 Tage betrachtet, liegt die Distanz zum GD200 bei +17,24 Prozent, was zu einer insgesamt positiven Einstufung der Aktie führt.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tupperware Brands mit einem Wert von 15,59 deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 62,32. Dieser Abstand von 75 Prozent führt zu einer Unterbewertung der Aktie und einer Einstufung als "Gut"-Empfehlung.

Die Stimmung in den sozialen Medien und die aktuellen Nachrichten über das Unternehmen fallen negativ aus. Die Anleger waren in den letzten Tagen überwiegend pessimistisch gegenüber Tupperware Brands eingestellt, was zu einer Gesamtbewertung der Anlegerstimmung als "Schlecht" führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Tupperware Brands im Vergleich zur Branche Haushalts-Gebrauchsgüter eine Rendite von 0 % aus, was 15,41 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf die Dividende.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung der Tupperware Brands-Aktie, wobei die technische Analyse eine kurzfristig positive Entwicklung zeigt, die fundamentale Analyse die Aktie als unterbewertet einstuft, die Anlegerstimmung jedoch negativ ausfällt und die Dividendenrendite niedriger als der Branchendurchschnitt ist.