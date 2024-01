Tupperware Brands Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" angesehen, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Tupperware Brands hat derzeit einen RSI von 84, was auf eine "überkaufte" Situation hinweist. Der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, liegt bei 51,26 und zeigt eine "neutrale" Einschätzung auf diesem Niveau an. Insgesamt ergibt sich daraus eine "schlechte" Gesamtbewertung.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche hat Tupperware Brands in den letzten 12 Monaten eine Performance von -55,01 Prozent erzielt. Im selben Zeitraum verzeichneten ähnliche Aktien in dieser Branche im Durchschnitt einen Anstieg um 0,77 Prozent, was bedeutet, dass Tupperware Brands im Branchenvergleich um -55,78 Prozent unterdurchschnittlich abschneidet. Der Sektor "Zyklische Konsumgüter" hatte eine mittlere Rendite von -2,73 Prozent, wobei Tupperware Brands um 52,29 Prozent unter diesem Durchschnittswert liegt. Die Unterperformance in beiden Vergleichen führt zu einer "schlechten" Bewertung in dieser Kategorie.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tupperware Brands mit einem Wert von 15,59 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 62, was einer Differenz von 75 Prozent entspricht. Aufgrund des vergleichsweise niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" betrachtet werden und erhält daher eine "gute" Bewertung auf Grundlage fundamentaler Kriterien.

Was die Dividende betrifft, liegt die Dividendenrendite von Tupperware Brands derzeit bei 0 Prozent, was 15,49 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dessen wird die Aktie im Vergleich als unrentables Investment betrachtet und erhält daher von der Redaktion eine "schlechte" Bewertung.