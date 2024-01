Tupperware Brands Aktie: Schlechte Nachrichten über schlechte Nachrichten!

Die Bewertung einer Aktie basiert nicht nur auf harten Fakten, sondern auch auf weichen Faktoren wie dem Sentiment und Buzz in der Kommunikation im Netz. Im Falle von Tupperware Brands ergibt sich für die vergangenen Monate ein eher schlechtes Bild. Die Diskussionsintensität im Netz war gering, was zu einer Einschätzung von "Schlecht" führt. Ebenso war die Rate der Stimmungsänderung gering, was zu einer neutralen Einschätzung führt und die Gesamtbewertung auf "Schlecht" festlegt.

Der Aktienkurs von Tupperware Brands hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -55,01 Prozent erzielt, was 52,46 Prozent unter dem Sektor-Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der gleichen Branche beträgt 0,8 Prozent, wobei Tupperware Brands 55,81 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Im fundamentalen Bereich zeigt sich jedoch eine unterbewertete Aktie, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Tupperware Brands aktuell 75 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält das Unternehmen in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung.

Im Hinblick auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass Tupperware Brands aktuell überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Auf der 25-Tage-Basis hingegen ergibt sich eine neutrale Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt wird Tupperware Brands in diesem Punkt daher mit "Schlecht" bewertet.

Insgesamt ergibt sich für Tupperware Brands eine gemischte Bewertung, wobei die weichen Faktoren zu einer eher negativen Einschätzung führen, während die fundamentale Bewertung positiver ausfällt.