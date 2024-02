Tupperware Brands Aktie: Der Knall ist da!

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen mit der Anzahl der Bewegungen in Beziehung setzt. Die Normspanne reicht von 0 bis 100, und der RSI von Tupperware Brands liegt bei 52,38, was darauf hindeutet, dass die Situation als weder überkauft noch überverkauft betrachtet wird. Dies führt zu einer Bewertung als "Neutral". Der RSI25 erstreckt sich über einen Zeitraum von 25 Tagen, und für Tupperware Brands liegt der RSI bei 72, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält diese Kategorie daher die Bewertung "Schlecht".

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar verändern. Je nach Diskussionsintensität in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Tupperware Brands wurde langfristig eine starke Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, und diesem Signal wird die Bewertung "Gut" zugeordnet. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls positiv, was zu dem Gesamtergebnis "Gut" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 15,59 ist die Aktie von Tupperware Brands auf Basis der heutigen Notierungen 61 Prozent niedriger bewertet als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" (40,42). Diese Kennzahl signalisiert eine Unterbewertung und führt daher aus fundamentaler Perspektive zu einer Einstufung als "Gut".

Die Anleger-Stimmung bei Tupperware Brands in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. In den vergangenen Tagen standen insbesondere negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu der Gesamtbewertung "Schlecht" für die Anleger-Stimmung führt. Daher ergibt sich insgesamt eine Einschätzung als "Schlecht" hinsichtlich der Anleger-Stimmung.