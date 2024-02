Tupperware Brands Aktie: Jetzt kommt es knüppeldick!

Der Aktienkurs von Tupperware Brands hat im letzten Jahr eine Rendite von -62,86 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" eine Unterperformance von 54,25 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" beträgt -5,03 Prozent, wobei Tupperware Brands aktuell 57,83 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt an, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Tupperware Brands liegt aktuell bei 76,6 Punkten, was auf eine Überkauft-Situation hinweist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25 hingegen deutet auf eine neutrale Bewertung hin, da das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft ist.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt die Aktie von Tupperware Brands als unterbewertet, da das KGV mit 15,59 insgesamt 76 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Haushalts-Gebrauchsgüter", der 65,4 beträgt. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".

Die Anlegerstimmung bezüglich Tupperware Brands ist überwiegend negativ, wie eine Stimmungsanalyse basierend auf Social-Media-Diskussionen zeigt. In den letzten Tagen gab es vier positive und acht negative Tage, während an zwei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung führt.