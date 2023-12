Tupperware Brands Aktie: Ist das wirklich alles?

Die Bewertung der Tupperware Brands-Aktie durch Analysten zeigt, dass von insgesamt 1 Analystenbewertung in den letzten zwölf Monaten keine als "Gut" und eine als "Neutral" eingestuft wurde. Dies führt zu einem durchschnittlichen "Neutral"-Rating für das Wertpapier. Im letzten Monat gab es keine Updates von Analysten zu Tupperware Brands. Die durchschnittlichen Kursziele liegen bei 3 USD, was bedeutet, dass die Aktie um 55,44 Prozent steigen könnte, ausgehend vom letzten Schlusskurs von 1,93 USD. Daher wird die Aktie von den Analysten insgesamt positiv bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent, was 607,03 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aus diesem Grund erhält die Dividendenpolitik von Tupperware Brands eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien über den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Tupperware Brands diskutiert. An sieben Tagen überwog die positive Kommunikation, während an sechs Tagen mehr negative Themen zu finden waren. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen zeigte sich überwiegend positive Stimmung der Anleger. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Tupperware Brands-Aktie mittlerweile auf 1,84 USD, während der aktuelle Kurs bei 1,93 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +4,89 Prozent und führt zu einer Bewertung von "Neutral". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 1,75 USD, was einem Abstand von +10,29 Prozent entspricht und zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Gut" bewertet.