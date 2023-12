Tupperware Brands Aktie: Hammer-Nachricht!

Die Tupperware Brands-Aktie wurde anhand verschiedener Analysemethoden bewertet. Bei der technischen Analyse wurde der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses betrachtet, der auf Basis der letzten 200 Handelstage bei 1,75 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 1,995 USD liegt damit deutlich darüber, was zu einer Bewertung der Aktie als "Gut" führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage zeigt eine positive Abweichung und führt zu einer weiteren "Gut"-Bewertung. Insgesamt erhält die Tupperware Brands-Aktie in der einfachen Charttechnik also ein "Gut"-Rating.

In der fundamentalen Analyse wurde das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) betrachtet, das bei Tupperware Brands aktuell bei 15 liegt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter", die im Durchschnitt ein KGV von 61 haben, wird die Aktie als unterbewertet eingestuft, was zu einer weiteren "Gut"-Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wurde ebenfalls betrachtet, um festzustellen, ob die Aktie überkauft oder überverkauft ist. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigen keine Über- oder Unterbewertung und führen zu einer "Neutral"-Bewertung.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass Tupperware Brands in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -53,06 Prozent erzielt hat, während vergleichbare Aktien aus der Branche im Durchschnitt um 2,56 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Unterperformance von -55,61 Prozent im Branchenvergleich und zu einem "Schlecht"-Rating.

Insgesamt erhält die Tupperware Brands-Aktie auf Basis der verschiedenen Analysen unterschiedliche Bewertungen, was auf eine gemischte Entwicklung des Wertpapiers hinweist.