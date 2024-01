Tupperware Brands Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

Der Aktienkurs von Tupperware Brands hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -55,01 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt die Aktie 51,26 Prozent unter dem Durchschnitt (-3,76 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" beträgt 0,09 Prozent. Tupperware Brands liegt aktuell 55,1 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 1,73 USD für den Schlusskurs der Tupperware Brands-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 1,85 USD (+6,94 Prozent Unterschied), was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 1,91 USD, wodurch der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (-3,14 Prozent) liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung für die kurzfristige Analysebasis. Insgesamt erhält Tupperware Brands in der einfachen Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.

Die Einschätzung der Analysten für Tupperware Brands ergibt sich aus insgesamt 0 Kauf-, 1 Halten- und 0 Verkaufsempfehlungen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 3 USD, was einer Entwicklung um 62,16 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie das Rating "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Netz nur eine schwache Aktivität aufweist. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist auf eine negative Veränderung hin. Insgesamt erhält Tupperware Brands daher eine "Schlecht"-Einschätzung in diesem Bereich. Damit ergibt sich für Tupperware Brands insgesamt eine "Schlecht"-Wertung.