Tupperware Brands Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Die Analyse des Sentiments und des Buzzes zeigt, dass es in den letzten Monaten keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Die Diskussionsintensität deutet darauf hin, dass das Unternehmen weniger Aufmerksamkeit von den Anlegern erhalten hat, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Analysteneinschätzungen gab es in den letzten zwölf Monaten 0 positive, 1 neutrale und 0 negative Einschätzungen, was im Durchschnitt zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Es gab keine neuen Analystenupdates im letzten Monat. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 3 USD, was einem Potenzial von 123,88 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Empfehlung darstellt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tupperware Brands beträgt 15, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" als unterbewertet betrachtet wird. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese aktuell bei 0 Prozent, was 15,39 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aus diesem Grund wird die Dividendenpolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Analyse für die Tupperware Brands-Aktie, wobei die Empfehlungen der Analysten und die fundamentalen Kennzahlen zu einer neutralen bis positiven Einschätzung führen.