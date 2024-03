Tupperware Brands Aktie: Es ist noch schlimmer als es aussieht!

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Tupperware Brands derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 1,78 USD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (1,35 USD) um -24,16 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 1,69 USD ergibt eine Abweichung von -20,12 Prozent. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz in der Internet-Kommunikation deuten ebenfalls auf eine negative Stimmung hin. Die Aktie erhält hierfür eine "Schlecht"-Bewertung. In den letzten vier Wochen wurde auch eine verringerte Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hindeutet. Auch dafür erhält die Tupperware Brands eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Tupperware Brands im Vergleich zur Branche Haushalts-Gebrauchsgüter eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 15,4 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 15,4 % ist. Der niedrigere Ertrag führt daher zur Einstufung "Schlecht".

Die langfristige Meinung von Analysten ergibt eine Einschätzung von "Neutral" für die Tupperware Brands-Aktie. Bisher liegen 0 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht Bewertungen vor. Auch das Kursziel der Analysten für die Aktie wird bei 3 USD angesiedelt, was einer erwarteten Performance von 122,22 Prozent entspricht. Dies führt insgesamt zu einer Einstufung als "Gut".