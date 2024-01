Tupperware Brands Aktie: Es hätte schlimmer kommen können!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“, und dazwischen als neutral. Der RSI von Tupperware Brands liegt bei 50, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, basierend auf einem Zeitraum von 25 Tagen, weist einen Wert von 45,59 auf und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Daher wird die Gesamteinschätzung als "Neutral" eingestuft.

In den letzten Wochen wurden vermehrt negative Kommentare über Tupperware Brands in den sozialen Medien verzeichnet. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer tendiert daher in den roten Bereich. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Aktie seitens der Redaktion. Die geringere Diskussionsfrequenz und abnehmende Aufmerksamkeit in Bezug auf Tupperware Brands führen ebenfalls zu einem negativen Rating.

Im Vergleich zur "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche verzeichnete Tupperware Brands in den letzten 12 Monaten eine Performance von -55,01 Prozent, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 2,67 Prozent stiegen. Dies bedeutet eine Underperformance von -57,68 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite von Tupperware Brands mit 65,42 Prozent unter dem Durchschnitt. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Tupperware Brands eingestellt waren. Die Stimmungsanalyse ergibt eine "Schlecht"-Einschätzung seitens der Redaktion für die Anlegerstimmung.

Insgesamt erhält Tupperware Brands von der Redaktion in verschiedenen Kategorien ein "Schlecht"-Rating, basierend auf den analysierten Daten.