Tupperware Brands Aktie: Es geht auch anders!

Tupperware Brands: Aktienanalyse und Bewertung

Die Tupperware Brands Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 15,47 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 15 Prozent. In Anbetracht dieser Zahlen wird die Aktie als eher unrentables Investment betrachtet und von der Redaktion als "Schlecht" bewertet.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat die Tupperware Brands Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -55,01 Prozent erzielt, was einer Unterperformance von 52,46 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt (-2,55 Prozent) darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" beträgt 0,8 Prozent, wobei Tupperware Brands aktuell um 55,81 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten unterschiedliche Einschätzungen für die Tupperware Brands Aktie abgegeben, wobei diese sich auf "Gut", "Neutral" und "Schlecht" aufteilen. Langfristig wird der Titel von institutioneller Seite aus als "Neutral" eingestuft. Aktuell erwarten Analysten eine Kursentwicklung von 56,25 Prozent und prognostizieren ein mittleres Kursziel von 3 USD, was als positive Einschätzung angesehen wird. Insgesamt erhält die Aktie von institutionellen Analysten die Bewertungsstufe "Gut".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Tupperware Brands Aktie beträgt derzeit 15,59 und liegt damit 75 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 62. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb sie auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung erhält.