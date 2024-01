Tupperware Brands Aktie: Einfach unglaublich

Der Aktienkurs von Tupperware Brands hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -53,06 Prozent verzeichnet, was mehr als 53 Prozent unter dem Durchschnitt der Zyklischen Konsumgüter liegt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der Haushalts-Gebrauchsgüter-Branche, die bei 3,02 Prozent liegt, schneidet das Unternehmen mit 56,08 Prozent schlechter ab. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Analysten bewerten die Tupperware Brands-Aktie derzeit neutral, basierend auf 0 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es gab keine Aktualisierungen von Analysten in den letzten 30 Tagen. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 3 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 50 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Empfehlung darstellt.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Tupperware Brands ist überwiegend negativ, wie aus Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den letzten Tagen war das Interesse am Unternehmen jedoch weder positiv noch negativ, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Anleger-Stimmung führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tupperware Brands liegt derzeit bei 15,59 Euro, was 75 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 61 Euro. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und daher auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft wird.