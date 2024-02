Tupperware Brands Aktie: Diese Meldung kommt genau zum richtigen Zeitpunkt!

Die Analysten haben eine neutrale Einschätzung für Tupperware Brands abgegeben, da es keine schlechten Bewertungen gibt und das durchschnittliche Kursziel bei 3 USD liegt, was einer potenziellen Kursentwicklung von 75,44 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und war in den letzten zwei Wochen neutral. In den letzten ein, zwei Tagen gab es jedoch vor allem negative Themen, was zu einer neutralen Einschätzung für die Aktie heute führt.

In Bezug auf die Fundamentaldaten hat Tupperware Brands derzeit ein KGV von 15,59, was 77 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt und die Aktie als unterbewertet erscheinen lässt. Daher erhält sie in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung.

Im Branchenvergleich hat Tupperware Brands in den letzten 12 Monaten eine Performance von -55,01 Prozent erzielt, was einer Underperformance von -53,46 Prozent im Vergleich zur Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" bedeutet. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.