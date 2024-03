Tupperware Brands Aktie: Da kann man nur noch staunen

Die Stimmung und der Buzz rund um Aktien sind wichtige Maßstäbe, um die allgemeine Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet zu bewerten. Neben den Analysen aus Bankhäusern geben die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. In Bezug auf Tupperware Brands zeigt die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Tupperware Brands weist jedoch eine positive Veränderung auf, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Tupperware Brands bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

Ein weiterer wichtiger Faktor ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie. Das KGV von Tupperware Brands liegt mit einem Wert von 15,59 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Haushalts-Gebrauchsgüter". Dadurch kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

In Bezug auf die Dividendenrendite ist zu erwähnen, dass diese aktuell bei 0 Prozent liegt und somit 3,37 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Haushalts-Gebrauchsgüter, 3,37) liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik von Tupperware Brands eine "Schlecht"-Bewertung.

Abschließend betrachtet die technische Analyse die gleitenden Durchschnittskurs der Tupperware Brands, der sich mittlerweile auf 1,81 USD beläuft, während die Aktie selbst einen Kurs von 1,34 USD erreicht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht".

Insgesamt ergibt sich also ein gemischtes Bild für Tupperware Brands, wobei die langfristige Stimmung positiv und das KGV günstig bewertet werden, während die Dividendenpolitik und die technische Analyse eher negativ ausfallen. Anleger sollten diese Faktoren bei ihrer Investmententscheidung berücksichtigen.