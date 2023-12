Tupperware Brands Aktie: Da braut sich was zusammen!

Der Aktienkurs von Tupperware Brands hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -53,06 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche, die im Durchschnitt um -1,42 Prozent gefallen sind, bedeutet dies eine Underperformance von -51,64 Prozent. Auch im Sektor der "Zyklischen Konsumgüter" lag die Rendite mit -4,55 Prozent unter dem Durchschnitt, wobei Tupperware Brands um 48,51 Prozent hinter diesem Durchschnittswert zurückblieb. Diese Unterperformance führt zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussionen über Tupperware Brands in den sozialen Medien deuten auf eine negative Stimmung und Einschätzungen hin. In den Kommentaren und Meinungen der letzten zwei Wochen überwiegen die negativen Meinungen, und auch in den vergangenen Tagen wurden vorwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Aufgrund dessen wird das Unternehmen als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war im letzten Monat weder signifikant höher noch niedriger als sonst. Daher erhält die Tupperware Brands-Aktie in diesen Kategorien jeweils ein "Neutral"-Rating.

Von fundamentaler Seite betrachtet weist die Aktie von Tupperware Brands ein niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 15,59 auf, was deutlich unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt, der bei 62 liegt. Aufgrund dieses verhältnismäßig niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut"-Rating.