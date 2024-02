Tupperware Brands Aktie: Aus und vorbei!

Die Dividendenpolitik von Tupperware Brands wird derzeit von unseren Analysten als "Schlecht" bewertet, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs eine negative Differenz von -15,49 Prozent zum Branchendurchschnitt aufweist.

Auch der Relative Strength-Index (RSI) deutet auf eine negative Entwicklung hin, da der RSI der Tupperware Brands bei 72,55 liegt und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezogen ist, liegt mit 70,83 ebenfalls im negativen Bereich, was zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht" führt.

Die aktuelle Analysteneinschätzung für die Tupperware Brands-Aktie lautet "Neutral", basierend auf 0 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten sieht ein Aufwärtspotenzial von 109,79 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

In den sozialen Medien wurden Tupperware Brands in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ bewertet, und auch die Anleger-Stimmung wird als "Schlecht" eingestuft. Negative Themen rund um den Wert wurden in den vergangenen Tagen häufig angesprochen, was zu einer insgesamt negativen Anleger-Stimmung führt.

Insgesamt ergibt sich daher eine eher negative Einschätzung der Tupperware Brands-Aktie auf Basis der Dividendenpolitik, des RSI, der Analysteneinschätzung und der Anleger-Stimmung.