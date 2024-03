Tupperware Brands Aktie: Aus, Aus, Aus!

Die fundamentale Analyse des Unternehmens Tupperware Brands zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit einem Wert von 15,59 deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 40,68. Dies bedeutet eine Unterbewertung um 62 Prozent und führt zu einer Einstufung als "Gut"-Empfehlung.

Die Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Tupperware Brands. Es gab insgesamt zwei positive und neun negative Tage, während an drei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hingegen vornehmlich neutral. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Tupperware Brands eine "Schlecht"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Tupperware Brands neutral eingestuft wird. Der RSI7 beträgt 56,25 und der RSI25 liegt bei 48,6, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Die technische Analyse ergibt, dass die Tupperware Brands-Aktie sowohl auf langfristiger als auch auf kurzfristiger Basis mit einem "Schlecht"-Rating versehen wird. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 1,81 USD, während der letzte Schlusskurs bei 1,48 USD deutlich darunter liegt. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt von 1,57 USD zeigt ebenfalls einen Wert unter dem Schlusskurs, was zu einer negativen Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine eher negative Einschätzung für Tupperware Brands auf Basis der fundamentalen, Stimmungs- und technischen Analyse.