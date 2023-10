Tupperware-Aktie: Das ist die nächste Katastrophe!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Tupperware hat am Mittwoch massiv verloren. Es ging um über -10 % abwärts. Die Aktie ist damit weit unter die Marke von 2 Euro gerutscht. Der Titel liegt über fünf Tage zwar immer noch vorne (ca. 47 %), aber der Vorsprung schmilzt vor sich hin.

Dies ist wenig verwunderlich, so meinen es einige Beobachter. Dem Anstieg der Aktie in den vergangenen Tagen fehlte es nicht an Dynamik. Es fehlte an Substanz. Die letzten Nachrichten aus dem Hause oder über das Haus sind jetzt aber nach längerer Pause wieder da. Die schockieren.

Neuer CEO für Tupperware

Es soll plötzlich einen neuen CEO geben. Der Fisch hat – vielleicht – vom Kopf her gestunken, wie es im Volksmund heißt. Dennoch zeigt sich, dass alle Kritiker und Verkäufer Recht hatten. Es ist offenbar viel zu viel Unruhe im Unternehmen. Teils fehlen die Zahlen, die Börsen erhalten...