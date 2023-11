Tupperware-Aktie: Wie weit kann das gehen?

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Tupperware hat am Freitag erneut damit begonnen, sich zu erholen. Das krisengeschüttelte Papier konnte einen Aufschlag in Höhe von mehr als 3 % verbuchen. Damit notiert die Aktie bei 1,59 Euro – zu den Mittagsstunden jedenfalls. Die Stimmung hat sich am Ende dennoch nicht deutlich verbessert. Der Titel ist noch immer Opfer der Unsicherheit durch die fehlenden Zahlen aus dem Unternehmen selbst heraus. Die Marktkapitalisierung ist und bleibt sehr gering. Damit ist die Zukunft von Tupperware aus der Sicht von Analysten schwierig zu kalkulieren.

Tupperware: Das wird schwierig

Genau betrachtet leidet die Aktie noch immer darunter, dass die Marktkapitalisierung sogar auf weniger als 200 Millionen Euro angekommen ist. Das bedeutet in der Praxis, dass die Notierungen mit wenig Kapitaleinsatz in die eine oder in die andere Richtung...