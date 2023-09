Tupperware-Aktie: Unerwartete Wendung!

In der vergangenen Handelswoche verzeichnete die Aktie von Tupperware eine Korrektur um 2,80 Prozent. Dies hat dazu geführt, dass sich die Verluste in den letzten 30 Tagen auf insgesamt 26,48 Prozent summieren. Nach dem Erreichen der Marke von 5 Euro am ersten August scheint das Wertpapier nun darauf abzuzielen, das Niveau von 2 Euro zu stabilisieren.

Fokussieren wir uns heute intensiver auf die charttechnische Lage dieses Unternehmens.

Betrachtung des Small Deathcross!

Zuletzt wurde der allgemeine Abwärtstrend durch charttechnische Faktoren begünstigt. Am 29. August zeigte die Tupperware-Aktie im Vier-Stunden-Chart eine sogenannte “Small Deathcross”-Bewegung an. Entgegen allen Erwartungen hatte dies jedoch keine negativen Auswirkungen auf die Performance: Von Dienstag bis Börsenschluss am Freitag gewann sie...