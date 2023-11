Tupperware-Aktie: Und schon wieder gewonnen!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Tupperware konnte am Mittwoch in den ersten Handelsstunden erneut Gewinne verbuchen. Es ging um 1,5 % nach oben. Dies überrascht Beobachter gelegentlich, denn die Verhältnisse rund um das Unternehmen gelten unverändert als vergleichsweise unüberschaubar. Es regiert der reine Trend oder vielmehr: Die Spekulationen.

Die Spekulanten sind am Kursgeschehen beteiligt

So ist es nicht verwunderlich, dass es keine neuen Nachrichten rund um Tupperware gibt. Die Kurse sind praktisch im freien Modus. Heute 1,5 %, gestern am Dienstag hingegen waren es -4,9 %. Die Notierungen sind in den vergangenen fünf Tagen um mehr als -11 % gesunken.

Warum dies so ist, welche Kräfte dahinter stecken, ist nicht zu ermitteln. Denn Tupperware schuldet den Finanzmärkten unverändert ein klares Bild zur Unternehmenslage. Bis dato äußern sich auch aus diesem...