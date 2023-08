Tupperware-Aktie: Im Korrekturmodus!

Die Aktie von Tupperware hat kürzlich eine bemerkenswerte Rallye erlebt. Allerdings wird das Wertpapier momentan an der Börse Frankfurt um 17 Prozent korrigiert und fällt auf 4,07 Euro. Eine ähnliche Korrektur findet im Pre-Market-Handel an der NYSE statt, wo die Aktie um fast 15 Prozent sinkt. Trotzdem verzeichneten wir in den letzten fünf Handelstagen eine Performance von 133,89 Prozent. Loyalere Leser sind sich bereits darüber bewusst, dass wir gerade zwei Aspekte verfolgen, welche möglicherweise einen Trend für zukünftige Bewegungen anzeigen könnten.

Fallendes Handelsvolumen!

Das Handelsvolumen bei der Tupperware-Aktie spielt zweifellos eine entscheidende Rolle: Vom 31. Juli bis zum 1. August ist das Volumen um nahezu $24 Millionen gesunken – ein Faktum laut Yahoo Finance’s Übersicht über die Entwicklung des...