Tupperware-Aktie: Erfolgreicher Umsatzanstieg auf 107 Millionen Euro!

Die Korrekturphase der Tupperware-Aktie setzt sich mit dem anhaltenden Abverkauf fort. Der Konzern kratzt aktuell erneut an der 100 Millionen Dollar-Grenze, wobei sein gegenwärtiger Börsenwert rund 107 Millionen Dollar beträgt. Falls die Verluste weiter zunehmen sollten, könnte das Wertpapier unter diese bedeutsame psychologische Marke stürzen. Die aktuellen Einbußen bei Handelsbeginn belaufen sich auf etwa 11,75 Prozent und lassen somit die Zwei-Euro-Marke wieder in den Fokus rücken. Allein in den letzten fünf Handelstagen hat der Kurs um beachtliche 35,46 Prozent korrigiert.

Short-Interest bleibt stabil!

Laut Daten von SeekingAlpha bleibt das Short-Interest unverändert bei soliden 27,12 Prozent stehen. Dieser Prozentsatz bezieht sich auf alle am Markt frei verfügbaren Tupperware-Aktien.

Fallendes Handelsvolumen!

Zudem ist...