Tupperware-Aktie: Das Ende einer Ära - Auswirkungen und Folgen!

Geduld ist jetzt gefragt für die Bullen: Der Short-Squeeze der Tupperware-Aktie könnte vorerst ausgesetzt sein! Am Anfang des heutigen Handelstages korrigiert das Papier an der Frankfurter Börse erheblich um etwa 9 Prozent. Damit fällt die Aktie unter den psychologisch wichtigen Punkt von 2,50 Euro. Ob diese Marke im weiteren Handelsverlauf wieder erreicht werden kann, steht noch nicht fest. Allein in der gestrigen Sitzung an ihrer Heimatbörse NYSE verlor die Aktie schon beachtliche 16,12 Prozent und wie beschrieben haben sich die Verluste an der deutschen Börse sogar noch verstärkt!

Short-Interest steigt deutlich!

Laut den Daten von MarketBeat hat das Short-Interesse bei Tupperware-Aktionären zum Ende Juli gegenüber dem Vormonat um beeindruckende 12,90 Prozent zugelegt – ein starkes Zeichen seitens der Bären. Demnach sind...