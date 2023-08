Tupperware-Aktie: Alles vorbei und aus?

Investoren halten die Atem an, während sie auf weitere Bewegungen in der Tupperware-Aktie warten. Die Aktie erreichte am 8. August eine Hochmarke von 4,74 Euro nach einem kürzlichen Anstieg. Dies markierte ein neues Zwischenhoch für den Wert der Aktie, jedoch folgte darauf eine Korrekturphase und die Aktie fiel um etwa 36 Prozentpunkte.

Sichtbare Trends!

Die Menge der leerverkauften Aktien wird mit den ausgegebenen Papieren quantifiziert. Bekanntermaßen setzen Leerverkäufer auf sinkende Kurse und zurzeit sehen wir diesen Trend erneut verstärken: Im Moment sind rund 27,12 Prozent aller ausgegebenen Anteile leerverkauft, was bedeutet dass die Bären ihren Druck auf das Wertpapier erhöht haben.

Handelsvolumen hat deutlich abgenommen!

Analog dazu ist auch das Handelsvolumen an der NYSE stark zurückgegangen – ein Aspekt, auf den...