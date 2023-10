Tupperware-Aktie: Alarmstimmung!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Um die Aktie von Tupperware gibt es nun nach dem letzten Tag des Handels der Vorwoche eine regelrechte Alarmstimmung. Die Gewinne der vergangenen fünf Tage mit dem Plus von 102 % sind nicht pulverisiert, aber angeknackst. Der Titel hat am Freitag gleich -9 % abgegeben. Das bedeutet: Die Aktie ist auf dem Weg dazu, einen ordentlichen Teil der Gewinne abzugeben – weil sich vom hohen Plateau aus die Kursverluste wesentlich deutlicher bemerkbar machen.

Tupperware: Die Gewinne kamen aus dem nichts

Doch auch die vorhergehenden Gewinne kamen im Grunde aus dem nichts. Noch am 10. Oktober wunderten sich die Märkte darüber, dass die Aktie kurzfristig mit dem Plus von 29 % überzeugen konnte. Am Mittwoch dann hat Tupperware sogar einen Gewinn von gut 52 % realisiert. Der Titel konnte noch am Donnerstag dann das Plus von 14 % realisieren...