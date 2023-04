Tupperware-Aktie: Nach dem Absturz auf Rettung spekulieren?

Beinahe jedes Kind kennt die praktischen Haushaltsdosen von Tupperware (WKN: 901014). Doch das US-Traditionsunternehmen steckt in finanziellen Nöten, eine entsprechende Mitteilung hat den Aktienkurs am Ostermontag um -49% auf 1,24 US$ einbrechen lassen. Vorbörslich notiert das Papier +7% höher bei 1,33 US$. Winkt nach dem Absturz ein Schnäppchen?

Die Tupperware Brands Corporation mit Sitz in Orlando im US-Bundesstaat Florida verkauft ...





