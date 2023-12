Die Tuniu-Anleger haben diesen Tag gefürchtet!

Die Tuniu-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 1,38 USD verzeichnet, was einer Abweichung von -50,51 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 0,89 USD über dem aktuellen Schlusskurs von 0,683 USD, was einer Abweichung von -23,26 Prozent entspricht. Beide Werte führen zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Der Relative Strength Index (RSI) der Tuniu liegt bei 73, was auf eine überkaufte Situation hinweist und somit als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausweitet, liegt bei 58, was als neutral betrachtet wird und daher auch eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Das Anleger-Sentiment für die Tuniu-Aktie ist hingegen positiv, da in den sozialen Medien ausschließlich positive Meinungen veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen mit den positiven Themen rund um Tuniu beschäftigt, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Tuniu-Aktie gegenüber anderen Aktien im Bereich "Zyklische Konsumgüter" mit einer Rendite von -65,52 Prozent deutlich schlechter abschneidet. Auch im Vergleich zur "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche liegt die Rendite mit -65,13 Prozent deutlich darunter. Daher erhält die Aktie auch in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.