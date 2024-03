Tuniu Aktie: Der weitere Knall!

Tuniu-Aktie: Fundamentale Bewertung und Anleger-Sentiment

Die Bewertung der Tuniu-Aktie im Vergleich zur Branchendurchschnitt (Hotels, Restaurants und Freizeit) zeigt sich laut Analysten als überbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 65, was einem Abstand von 35 Prozent zum Branchen-KGV von 48,26 entspricht. Daher ergibt sich auf fundamentaler Basis eine "Schlecht"-Empfehlung.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Tuniu derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Der Unterschied beträgt 2,76 Prozentpunkte (0 % gegenüber 2,76 %), was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Die Aktie verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -60,75 Prozent, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") einer Unterperformance von 54,58 Prozent entspricht. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Hotels, Restaurants und Freizeit" beträgt -6,12 Prozent, und Tuniu liegt aktuell 54,64 Prozent unter diesem Wert. Aus diesen Gründen wird die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment für Tuniu ist jedoch positiv, was ein wichtiger Stimmungsindikator für die Aktie darstellt. In den sozialen Medien wurden vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht, und der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Tuniu. Dies führt zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Insgesamt zeigt die fundamentale Bewertung der Tuniu-Aktie eine Unterbewertung, während das Anleger-Sentiment positiv ist. Anleger sollten jedoch die fundamentalen Kennzahlen im Auge behalten, um eine fundierte Anlageentscheidung zu treffen.