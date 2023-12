Tuniu Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Die Aktie von Tuniu wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als überbewertet angesehen. Das KGV von 61,69 liegt insgesamt 23 Prozent höher als der Branchendurchschnitt im Segment "Hotels Restaurants und Freizeit", der bei 50,28 liegt. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher die Einstufung "Schlecht".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An 12 Tagen zeigte das Stimmungsbarometer grün, und es wurden keine negativen Diskussionen verzeichnet. An insgesamt zwei Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Tuniu diskutiert. Aufgrund dessen wird die Aktie von der Redaktion mit einem "Gut" bewertet, was zu einer "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt ein positives Bild: Die Stimmungslage der Anleger hat sich im vergangenen Monat zunehmend verbessert, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Diskussionen über das Unternehmen haben zugenommen, was auf erhöhte Anlegeraufmerksamkeit hinweist und zu einem "Gut"-Rating führt. Somit erhält die Tuniu-Aktie auch in diesem Bereich ein "Gut"-Rating.

Die Dividendenrendite der Tuniu-Aktie beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent, was 2,75 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Hotels Restaurants und Freizeit, 2,75) liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Tuniu-Aktie aus fundamentaler Sicht sowie bezüglich des Anleger-Sentiments und der Dividendenpolitik gemischte Bewertungen erhält.

