Tuniu Aktie: Es ist nicht so schlimm wie es aussieht!

Die technische Analyse der Tuniu-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 1,14 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,62 USD liegt, was einer Abweichung von -45,61 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,68 USD) liegt über dem letzten Schlusskurs (-8,82 Prozent Abweichung). Aufgrund dieser Werte erhält die Tuniu-Aktie ein "Schlecht"-Rating sowohl auf langfristiger als auch auf kurzfristiger Basis.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" weist die Tuniu-Aktie eine Rendite von -73,69 Prozent auf, was 64,57 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zu Aktien aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" ist die Performance der Tuniu-Aktie mit einer Rendite von -8,89 Prozent um 64,8 Prozent niedriger. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf Dividendenrendite schüttet Tuniu im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 2,73 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund des niedrigeren Ertrags wird die Aktie auch in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der Tuniu-Aktie liegt bei 63,64, was als "Neutral" bewertet wird, da weder überkauft noch überverkauft. Auch der RSI25 von 56 deutet auf eine "Neutral"-Situation hin. Insgesamt erhält die Tuniu-Aktie daher in dieser Kategorie die Bewertung "Neutral".