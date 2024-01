Tuniu Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

In den letzten vier Wochen hat sich die Stimmung rund um die Aktie von Tuniu laut einer Analyse in den sozialen Medien verschlechtert. Dies führte zu einer Bewertung der Aktie mit "Schlecht". Gleichzeitig wurde jedoch eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was darauf hindeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -49,69 Prozent beim Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit einer Abweichung von -18,88 Prozent unter dem aktuellen Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment zeigt sich hingegen positiver, da vor allem und mehrheitlich positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) liegt bei 69,64, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 68 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".