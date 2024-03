Tungsten MiningL tut es schon wieder?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Für Tungsten Mining Nl wird der RSI derzeit mit einem Wert von 100 als überkauft eingestuft, was auf ein "Schlecht"-Signal hinweist. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich jedoch ein Wert von 58, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich für den RSI somit eine Einstufung als "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt zudem, dass die Tungsten Mining Nl-Aktie sowohl im längerfristigen als auch im kurzfristigen Durchschnitt schlecht abschneidet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt aktuell bei 0,08 AUD, während der letzte Schlusskurs bei 0,058 AUD deutlich darunter liegt. Dies entspricht einer Abweichung von -27,5 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit einem Wert von 0,07 AUD unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Tungsten Mining Nl-Aktie basierend auf trendfolgenden Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln ebenfalls eine negative Stimmung bezüglich der Tungsten Mining Nl-Aktie wider. In den vergangenen Wochen wurden vermehrt negative Meinungen und Themen geäußert, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Schlecht" zu bewerten ist. Auch hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung wird die Aktie als "Neutral" eingestuft, da sich eine durchschnittliche Aktivität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung zeigen.

Insgesamt ergibt sich somit für die Tungsten Mining Nl-Aktie eine negative Bewertung basierend auf dem RSI, der technischen Analyse und den Stimmungssignalen in den sozialen Medien.