Tungsten MiningL Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

Bei Tungsten Mining Nl hat sich in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes gezeigt. Dies bedeutet, dass weder besonders positive noch negative Themen in den sozialen Medien im Zusammenhang mit dem Unternehmen aufgetaucht sind. Daher wird das Sentiment als "Neutral" bewertet. Ebenso konnte keine signifikante Veränderung in der Anzahl der Diskussionen festgestellt werden, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Tungsten Mining Nl derzeit bei 0,09 AUD. Da der Aktienkurs selbst bei 0,07 AUD liegt, wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, da ein Abstand von -22,22 Prozent zum GD200 besteht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 0,07 AUD, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der technischen Analyse.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, die neutral ausfielen. Weder positive noch negative Ausschläge wurden in den letzten zwei Wochen verzeichnet, und auch in den letzten Tagen wurden keine besonders positiven oder negativen Themen diskutiert. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Sentiments.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Tungsten Mining Nl liegt bei 55,56, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Situation mit einem Wert von 60. Insgesamt wird das Unternehmen daher in dieser Kategorie ebenfalls als "Neutral" eingestuft.