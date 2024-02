Tungsten MiningL Aktie: Jetzt wird es ganz schnell gehen!

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage bezüglich des Unternehmens Tungsten Mining Nl in den letzten Tagen neutral. Weder positiv noch negativ haben sich die Anleger in den Diskussionen geäußert. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral". Die Einschätzung des Anleger-Sentiments ergibt sich demnach als "Neutral".

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls eine neutrale Position für die Tungsten Mining Nl-Aktie. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Aktie beträgt 37,84, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Für den längeren Zeitraum von 25 Tagen beträgt der RSI25-Wert 40, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die technische Analyse zeigt, dass die Tungsten Mining Nl-Aktie mit einem Kurs von 0,079 AUD derzeit um +12,86 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Über den längeren Zeitraum von 200 Tagen hingegen ist die Einstufung "Neutral", da die Distanz zum GD200 sich auf -1,25 Prozent beläuft. Somit wird die Aktie insgesamt aus charttechnischer Sicht als "Gut" eingestuft.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Tungsten Mining Nl-Aktie über einen längeren Zeitraum eine mittlere Diskussionsintensität aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls kaum verändert, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich somit die Einstufung: "Neutral" für die Tungsten Mining Nl.