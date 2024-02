Tungsten MiningL Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Bei Tungsten Mining Nl liegt der RSI bei 37,84, was auf eine neutrale Situation hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen RSI von 40, was ebenfalls auf eine neutrale Situation hindeutet. Insgesamt wird daher die Einstufung "Neutral" vergeben.

Bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zu den weichen Faktoren. In den vergangenen Monaten hat die Diskussionsintensität rund um Tungsten Mining Nl eine durchschnittliche Aktivität gezeigt. Die Rate der Stimmungsänderung verzeichnete kaum Änderungen. Insgesamt wird daher auch für diesen Faktor die Einschätzung "Neutral" vergeben.

Rund um Tungsten Mining Nl gab es auf den Plattformen der sozialen Medien weder positive noch negative Ausschläge. Die Diskussionen waren überwiegend neutral, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist.

Die trendfolgenden Indikatoren zeigen, dass die Tungsten Mining Nl-Aktie auf Basis des längerfristigen Durchschnitts eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der letzte Schlusskurs liegt auf ähnlichem Niveau wie der 200-Tages-Durchschnitt. In Bezug auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt erhält die Aktie jedoch ein "Gut"-Rating, da der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Insgesamt wird Tungsten Mining Nl auf Basis der verschiedenen Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating und einem "Gut"-Rating versehen.