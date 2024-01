Tungsten MiningL Aktie: Es hat sich bereits abgezeichnet …

In den letzten Wochen konnte bei Tungsten Mining Nl keine signifikante Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Dies basiert auf der Auswertung der sozialen Medien, in denen die Marktbeobachtung stattfindet. Da es keine klaren Hinweise auf eine positive oder negative Tendenz gibt, wird das Stimmungsbild neutral bewertet. Auch hinsichtlich der Diskussionsstärke gab es keine wesentlichen Unterschiede, weshalb auch hier eine neutrale Bewertung erfolgt.

Bei der technischen Analyse wird der Relative-Stärke-Index (RSI) herangezogen, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 von Tungsten Mining Nl liegt bei 100 Punkten, was auf ein überkauftes Wertpapier hinweist und somit eine negative Bewertung für den 7-Tage-RSI ergibt. Der RSI25 hingegen liegt bei 58,33, was auf eine neutrale Position hindeutet. Insgesamt erhält Tungsten Mining Nl daher eine schlechte Bewertung in diesem Bereich.

In den sozialen Medien wurden Tungsten Mining Nl von privaten Nutzern in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als neutral, was eine insgesamt neutrale Messung der Anleger-Stimmung ergibt.

Aus charttechnischer Sicht ergibt sich eine schlechte Bewertung, da der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 0.071 AUD lag, was einem Unterschied von -21,11 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage entspricht. Hingegen liegt der letzte Schlusskurs nahe dem 50-Tages-Durchschnitt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält Tungsten Mining Nl also eine neutrale Bewertung für die einfache Charttechnik.