Tungkong Aktie: Das ist ein fast endgültiges Urteil!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl, um die Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens zu bewerten. Für Tungkong beträgt das aktuelle KGV 32, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" im Durchschnitt ein KGV von 0 aufweisen. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Tungkong weder unterbewertet noch überbewertet und erhält daher eine "Neutral"-Einschätzung.

In technischer Hinsicht beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Tungkong auf 9,42 CNH, während die Aktie selbst einen Kurs von 8,31 CNH erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt -11,78 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 8,85 CNH, was einer Distanz von -6,1 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Gesamtnote lautet daher "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und Buzz im Internet wurde eine starke Diskussionsintensität für Tungkong festgestellt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch kaum Veränderungen, was zu einem "Gut"-Gesamtergebnis für das langfristige Stimmungsbild führt.

Im Vergleich zur Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" erzielte Tungkong in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 13,16 Prozent, während ähnliche Aktien im Durchschnitt nur um 0,83 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +12,33 Prozent für Tungkong. Im "Industrie"-Sektor übertraf Tungkong den Durchschnitt um 13,28 Prozent. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.