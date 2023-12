Tungkong Aktie: DAS heißt noch nichts

Die Tungkong-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 2,63 % auf, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 1,39 %. Aufgrund der Differenz von 1,24 Prozentpunkten wird die Dividende daher als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Tungkong-Aktie liegt bei 60,58, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 46,77, was auch eine neutrale Einstufung für den Zeitraum von 25 Tagen bedeutet. Insgesamt erhält die Aktie daher ein Rating von "Neutral".

Bei der technischen Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird die Tungkong-Aktie ebenfalls als "Neutral" bewertet. Der GD200 des Wertes liegt bei 9,49 CNH, während der Kurs der Aktie bei 9,03 CNH liegt, was einer Abweichung von -4,85 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage liegt bei 8,9 CNH, was einer Abweichung von +1,46 Prozent entspricht. Somit ist die Aktie auch in diesem Zeitraum als "Neutral"-Wert einzustufen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wird die Tungkong-Aktie als "Neutral" für die Diskussionsintensität beurteilt, da eine durchschnittliche Aktivität zu beobachten ist. Jedoch hat die Rate der Stimmungsänderung eine negative Entwicklung gezeigt, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.