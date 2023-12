Tungkong Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Anleger: Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf die Aktie von Tungkong war in den letzten zwei Wochen insgesamt positiv, mit 11 Tagen, an denen positive Themen überwogen, und nur zwei Tagen, an denen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen hat sich die Stimmung jedoch auf negative Themen verschoben, was dazu führt, dass die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung erhält. Basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer wird Tungkong insgesamt als "Neutral" bewertet.

Relative Strength Index: Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI wird auf 7- und 25-Tage-Basis berechnet. Der RSI7 für Tungkong liegt derzeit bei 90,91 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der RSI25 zeigt hingegen an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält das Tungkong-Wertpapier in diesem Abschnitt ein "Schlecht"-Rating.

Dividende: Die Dividendenrendite von Tungkong beträgt derzeit 2,63 Prozent, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 1,39 Prozent. Aufgrund dieser Differenz erhält die Tungkong-Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung.

Branchenvergleich Aktienkurs: In Bezug auf die durchschnittliche Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Aktie von Tungkong eine Rendite von 13,16 Prozent erzielt, was mehr als 14 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche verzeichnete eine mittlere Rendite von 0,32 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Tungkong mit 12,85 Prozent deutlich darüber liegt. Diese starke Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.