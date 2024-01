Tungkong Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Der Relative Strength Index (RSI) wird zur Bewertung von Wertpapieren verwendet, um festzustellen, ob sie "überkauft" oder "überverkauft" sind. Der RSI für die Tungkong-Aktie der letzten 7 Tage beträgt aktuell 92, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist, und daher mit einem "Schlecht"-Rating bewertet wird. Eine ähnliche Bewertung ergibt sich auch für den RSI der letzten 25 Handelstage, der bei 78,36 liegt. Die Analyse der RSIs führt insgesamt zu einem "Schlecht"-Rating für die Tungkong-Aktie.

In Bezug auf die Dividende liegt Tungkong mit 2,7 % über dem Branchendurchschnitt von 1,37 % im Bereich Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies. Dies ergibt eine Differenz von 1,33 Prozentpunkten und führt zu einer aktuellen Bewertung von "Gut".

Das Sentiment und der Buzz rund um Tungkong in den sozialen Medien haben sich in den letzten Wochen nicht eindeutig verändert. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Anzahl der Diskussionen über Tungkong ist jedoch höher als üblich, was auf eine steigende Aufmerksamkeit hinweist und zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist Tungkong mit einem aktuellen KGV von 29,52 ein ähnliches Niveau wie der Branchendurchschnitt auf, der bei 0 Prozent liegt. Aufgrund dessen erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.