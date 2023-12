Tunghsu Azure Renewable Energy Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Der Aktienkurs von Tunghsu Azure Renewable Energy hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 1,8 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" im Durchschnitt um -1,05 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Tunghsu Azure Renewable Energy eine Outperformance von +2,86 Prozent erzielt hat. Im "Versorgungsunternehmen"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -1,05 Prozent, und Tunghsu Azure Renewable Energy übertraf diesen Durchschnittswert um 2,86 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Tunghsu Azure Renewable Energy aktuell bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" hat eine Dividendenrendite von 2,11, was zu einer Differenz von -2,11 Prozent für die Aktie von Tunghsu Azure Renewable Energy führt. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Bei der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Tunghsu Azure Renewable Energy-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 4,05 CNH. Der letzte Schlusskurs (3,81 CNH) weicht somit um -5,93 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so beträgt dieser aktuell 3,86 CNH, und der letzte Schlusskurs liegt in ähnlicher Höhe (-1,3 Prozent). Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Tunghsu Azure Renewable Energy ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Tunghsu Azure Renewable Energy-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 42,11 und ein Wert für den RSI25 von 60,61, was zu einem Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.

