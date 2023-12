Tunghsu Azure Renewable Energy Aktie: Was soll die Aufregung?

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tunghsu Azure Renewable Energy liegt bei einem Wert von 1207, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 0 als ähnlich betrachtet wird. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als neutral eingestuft, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.

In den letzten zwei Wochen wurde Tunghsu Azure Renewable Energy von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung wird daher als gut eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der Aktie liegt bei 82,76, was auf eine überkaufte Situation hindeutet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 68, was als neutral betrachtet wird. Insgesamt wird die Bewertung in dieser Kategorie als schlecht eingestuft.

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie eine Rendite von -1,34 Prozent, was 1,26 Prozent unter dem Durchschnitt der Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit einem neutralen Rating bewertet.